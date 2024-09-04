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Ölümcül hata! İçindeki arkadaşını fark etmeyip mikseri çalıştırdı, sonrası korkunç

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Muğla'da bulunan bir çimento fabrikasında tamir için beton mikserine giren Ali Karakurt, iş arkadaşının durumdan habersiz bir şekilde mikseri çalıştırması sonucu feci şekilde can verdi.

Muğla'da, arızayı gidermek için beton mikserine giren Ali Karakurt (38), iş arkadaşı Ş.E.'nin (60) mikseri çalıştırması sonucu hayatını kaybetti.

İÇERİ GİRDİĞİNDEN HABERİ YOKMUŞ

Olay, saat 10.00 sıralarında, Menteşe ilçesi Yörükoğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren çimento fabrikasında meydana geldi. Beton mikseri arızalanınca Ali Karakurt, tamir için içine girdi. Karakurt'un içeride olduğundan habersiz olan işçilerden Ş.E. ise beton mikserini çalıştırdı.

MİKSERİ DURDURDULAR AMA...

Olayı fark eden diğer işçiler, mikseri durdurup, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Karakurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Ş.E. ise ifadesi için gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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