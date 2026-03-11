Haberler

Belediye Başkanı Akdenizli'den Göğüs Kanseri Hastasına Destek Ziyareti

Belediye Başkanı Akdenizli'den Göğüs Kanseri Hastasına Destek Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder, 4. evre göğüs kanseri tedavisi gören Durkadın Akçabel'i evinde ziyaret ederek moral verdi. Akçabel'in fotoğraf çekilme isteğini duyan Başkan Akdenizli, aileye destek mesajları iletti ve hastalık sürecinde yanlarında olduklarını belirtti.

Muğla'da Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, göğüs kanseri tedavisi gören kadını ziyaret ederek moral verdi.

Fethiye ilçesine bağlı Çatalarık Mahallesi'nde zihinsel engelli oğlu Ahmet Can Akçabel (22) ile yaşayan ve 4. evre göğüs kanseri tedavisi gören Durkadın Akçabel (40), belediyenin telefonuna Başkan Akdenizli ile fotoğraf çektirmek istediğine dair mesaj gönderdi.

Kadının talebini öğrenen Akdenizli, Akçabel'i evinde ziyaret etti.

Akdenizli, ziyaret sırasında Akçabel ve ailesine destek mesajları iletirken, hastalık sürecinde yaşanan zorluklar karşısında yanlarında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Onur Çadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi

En büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi