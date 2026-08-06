Muğla'da baz istasyonlarından 76 akü çalan şüpheli tutuklandı

Muğla'da farklı tarihlerde baz istasyonlarından 76 akü çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerinde 9 ayrı baz istasyonundan 76 akünün çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalarda, 5 ay süren teknik takip ve 148 saatlik kamera incelemesi sonucunda hırsızlık olayları şüphelisinin B.Ç. olduğu belirlendi.

Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 280 bin lira olduğu değerlendirilen 76 akünün çalınmasına ilişkin 9 hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf ettiği, çaldığı aküleri ise Menteşe ilçesindeki geri dönüşüm işletmecisi M.B'ye sattığının tespit edildiği bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, B.Ç. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA