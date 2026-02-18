Haberler

Muğla'da baba ile oğlunu öldüren, anneyi yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

Güncelleme:
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, bıçaklı kavgada baba ile oğlunu öldüren, anneyi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Menderes A. ile oğlu Kıvanç A'yı öldürme ve Nesrin A'yı yaralama suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık G.U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Ahmet A. ve tarafların avukatları ile yakınları salonda hazır bulundu. Müşteki Nesrin A. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık G.U, mahkeme huzurunda ifade vermek istediğini söyledi.

Müşteki Ahmet A'nın avukatı Sibel Polat, sanığın aslında Nesrin A'nın arkadaşı olduğunu ileri sürdü.

Müşteki sıfatıyla bulunan Nesrin A'nın sanık olarak dinlenmesi gerektiğini savunan Polat, "Nesrin A'nın sanıkla olan konuşmalarının, iletişimin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bu işi sanık ile Nesrin A'nın planladığını düşünüyoruz. Nesrin A, kocasından nefret ediyor, sürekli onu küçük düşürüyor. Müvekkilim de annesinden şikayetçi. Bu olayın azmettiricisinin Nesrin A. olduğuna inanıyoruz. Bunun tespiti için HTS kayıtlarını talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Terzialiler Mahallesi'nde 10 Haziran 2025'te, G.U. ile misafir olduğu aile üyeleri Menderes A, eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

G.U'nun bıçakla saldırdığı Menderes A. ile oğlu Kıvanç A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Nesrin A. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanarak tutuklanan G.U. hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA " / " + Ali Rıza Akkır -
