Muğla'da ay ve yıldız aynı anda görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde gün batımının hemen ardından hilal şeklinde doğan ay ile parlaklığıyla dikkati çeken yıldızın yan yana gelmesi görüntülendi.

Gökyüzündeki bu eşsiz buluşmayı fark edenler, oluşan görsel şöleni seyretme imkanı buldu. Bazı vatandaşlar, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bu anı ölümsüzleştirdi.

Kısa sürede izlenebilen ay ile yıldızın oluşturduğu görüntü, ilerleyen saatlerde gözden kayboldu.

Kaynak: AA