Muğla'da Arkadaşını Av Tüfeğiyle Öldüren Kadına 10 Yıl Hapis Cezası

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde evine ziyarete gelen arkadaşı Ömer Karaca'yı (32) av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Kezban Çelik (31), haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanıp, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık Çelik'e yurt dışı yasağı koyup, tahliyesine karar verdi.

Olay, geçen 13 Aralık'ta, saat 22.30 sıralarında, Seydikemer'in Bağlıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Kezban Çelik ile evine gelen arkadaşı Ömer Karaca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, evindeki av tüfeğiyle arkadaşına ateş etti. Silah sesini duyan mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sol omzuna saçmalar isabet eden Ömer Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Kezban Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ömer Karaca'nın babası Bayram Karaca duruşmanın ardından gazetecilere, "Böyle bir adalet olur mu? Oğlumu öldüren kişi, 10 yıl hapis cezası verilip, tahliye edildi. Bir köpek öldürüyorlar, cezaevinde yatıyorlar. Bir insan hayatı bu kadar ucuz mu? Savunma avukatlarının doğruluk payı yok. Sadece bir senaryo yazmışlar. Bir insanı öldüren kişi, 6- 7 ayda cezaevinden mi çıkar? Bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Adaletin yerini bulmasını isteyeceğiz" diye konuştu.