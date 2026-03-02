Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı
Muğla ve ilçelerinde düzenlenen uygulamada, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 123 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan şahıslar bulunuyor.
İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 123 kişi gözaltına alındı.
Dolandırıcılık, hırsızlık, kaçakçılık, uyuşturucu ve diğer suçlardan arama kararı bulunduğu öğrenilen şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
