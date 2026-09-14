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Muğla'da aranan 101 kişi yakalandı

Muğla'da aranan 101 kişi yakalandı
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- Trafik denetimlerinde 1483 sürücü hakkında işlem yapıldı, 191 araç trafikten men edildi

Muğla'da jandarma ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde aranan 101 şüpheli yakalandı, bunlardan 25'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca 7-13 Eylül tarihlerinde 3 bin 27 devriye gerçekleştirildi. Denetimlerde 38 bin 591 kişi ve 2 bin 935 araç kontrol edildi.

Çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 10, hırsızlıktan 6, narkotik suçlarından 4, kaçakçılık suçundan 4 ve diğer suçlardan aranan 77 kişi olmak üzere toplam 101 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda ise yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalandı. Şüphelilerden 12'si adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesinde aldığı tedbirler sonucunda kasten yaralama, mala zarar verme, trafik kazası sonucu taksirle yaralama ve imar kirliliğine neden olma olaylarında azalma sağlandığı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

Trafik denetimi de yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 1483 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde 79 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, 191 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1034 yol kullanıcısına trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

Ekiplerin trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıyla denetim ve eğitim faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA
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