Muğla'da apart otelde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir apart otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Dalyan Mahallesi'ndeki bir apart otelden yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, kısa sürede belirtilen bölgeye gitti.
Çatı katındaki yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında otelin çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel