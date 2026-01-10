Haberler

Muğla'da apart otelde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir apart otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir apartın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Dalyan Mahallesi'ndeki bir apart otelden yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, kısa sürede belirtilen bölgeye gitti.

Çatı katındaki yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında otelin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
