Muğla'da altokümülüs görüldü
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde altokümülüs (bir bulut türü), tarihi kent dokusuyla bütünleşerek güzel görüntüler oluşturdu.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde altokümülüs (bir bulut türü), tarihi kent dokusuyla bütünleşerek güzel görüntüler oluşturdu.
İlçede gökyüzünü kaplayan orta yükseklikteki altokümülüs, dalgalı ve pullu yapısıyla dikkati çekti.
Tarihi Muğla evleri, kentin simgelerinden Muğla bacaları ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın arka planında görülen bulutlar, kentte kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Doğa olayını ilgiyle izleyen ilçe sakinleri ve fotoğraf tutkunları, görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: AA