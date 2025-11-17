Haberler

Muğla'da Alkollü Sürücüyle Kaza: Anne ve Kızı Yaralandı

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve kızı yaralandı, kızı G.A.'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada alkollü olduğu öğrenilen sürücü kadın ile araçta bulunan kızı yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Akkaya mevkisinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 48 AL 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.A. adlı kadın ile araçta bulunan kızı G.A. (12), ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. G.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü M.A.'nın yapılan kontrolde 138 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
