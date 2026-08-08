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Muğla'da aileler çocuklarıyla doğada buluştu

Muğla'da aileler çocuklarıyla doğada buluştu
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Marmaris Günnücek Sığla Ormanı'nda ailelerin ve çocukların doğayla iç içe vakit geçirdiği bir kamp etkinliği düzenledi. Kaymakam ve Genel Müdür'ün katıldığı etkinlikte çeşitli aktiviteler yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Doğayla Büyüyen Aileler" temasıyla "Aile Kampı" etkinliği düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Günnücek Sığla Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin katıldı.

Aileler ve çocuklarla bir araya gelen Kaya ve Çokçetin, katılımcılarla sohbet etti.

Etkinlikte çocukların doğayla iç içe vakit geçirmeleri amacıyla çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Kaynak: AA
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