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Muğla'da yangın önlemi: Açık alan çalışmaları için bildirim şart

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Muğla Valiliği, 18 Ağustos-31 Ekim arasında açık alanlarda kaynak, spiral gibi aletlerle yapılacak çalışmalar öncesi kolluk kuvvetlerine bildirim yapılmasını ve yangın güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu kıldı. İhlallerde idari ve adli yaptırımlar uygulanacak.

Muğla Valiliği, orman, tarım arazisi ve kırsal alan yangınlarını önlemek amacıyla açık alanlarda kaynak, spiral ve kesme aletleriyle yapılacak çalışmalar öncesinde kolluk kuvvetlerine bildirim yapılması ve yangın tedbirlerinin alınması zorunluluğu getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde orman, tarım arazisi ve kırsal alan yangınlarının önlenmesi ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla "Genel Emir" yayımlandı.

Bu kapsamda, 18 Ağustos-31 Ekim döneminde il ve ilçe merkezleri dışındaki mahalleler, orman köyleri ile tüm açık alanlarda (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı, çiftlik benzeri) yapılacak çalışmalara yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Açık alanlarda kaynak makinesi, spiral, taşlama ve kesme aletleri kullanılmadan önce şahsen, telefonla veya "Hayat 112" uygulaması üzerinden ilgili kolluk birimlerine bildirimde bulunulacak.

Çalışma alanının en az 10 metre çevresindeki kuru ot, anız ve ahşap gibi tüm yanıcı maddelerin temizlenmesi veya doğal örtünün ıslatılarak yangına dirençli hale getirilmesi zorunlu kılındı.

Ayrıca çalışma süresince alanda en az 6 kilogramlık ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü ile yeterli miktarda su ve ekipmanın hazır bulundurulması, kıvılcım yayılmasını önleyici tedbirlerin alınarak alanın sürekli gözetim altında tutulması şartı getirildi.

Genel emre aykırı hareket edenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli yaptırımlar uygulanacak.

Kaynak: AA
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