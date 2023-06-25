Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın düzensiz göçmen hareketlerinin önüne geçilmesi amacıyla sürdürdüğü çalımalar sonrası Aydın Milas girişi Bafa yol kontrol noktasında 41 düzensiz göçmen ve iki organizatör yakalandı.

Muğla'da 41 göçmen ile iki organizatör yakalandı

MUĞLA - Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın düzensiz göçmen hareketlerinin önüne geçilmesi amacıyla sürdürdüğü çalımalar sonrası Aydın Milas girişi Bafa yol kontrol noktasında 41 düzensiz göçmen ve iki organizatör yakalandı.

Bafa yol kontrol noktasında jandarma ekipleri tarafından kontrol için durdurulmak istenen 34 plakalı bir kamyonet dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan fiziki takip sonrası kamyon durduruldu. Kamyon kasasında yapılan kontrolde çok sayıda düzensiz göçmen ile karşılaşıldı.

Kamyon kasasında yapılan kontrolde; 5 Pakistan, 15 Suriye, 21 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 41 göçmenin yasadışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Göçmenlerin kaçışlarına yardımcı olan organizatörler M.B.G. ve E.S.G. isimli şüphelilerde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyon sonrası yakalanan 41 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Ula Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Operasyonda yakalanan M.B.G. ve E.S.G. isimli iki organizatör ise Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.