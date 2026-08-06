Muğla'da 4 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 gündür aranan Mehmet Ali Y., evinin yanındaki serada ölü bulundu. Jandarma, AFAD ve diğer ekiplerin katıldığı aramada, yoğun koku üzerine seraya giren ekipler cansız bedene ulaştı. Cenaze otopsi için morga gönderildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan kişi, evinin yanındaki serada ölü bulundu.
Karadere Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Y'den (41) haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, MAG-AMESAR, Fethiye Komando Bölük Komutanlığı ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.
Arama çalışmaları kapsamında evin çevresinde inceleme yapan ekipler, çevreden gelen yoğun koku üzerine evin yanındaki seraya girdi. Yapılan kontrolde Mehmet Ali Y'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.