Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olmak üzere 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 12.74 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

HATAY'DA DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Günün erken saatlerinde Hatay'ın Samandağ ilçesinde de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.15'te kaydedilen depremin derinliği AFAD tarafından 6.04 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli panik nedeni olan sarsıntı sonrası olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

DÜN KAHRAMANMARAŞ VE ÇANAKKALE DE SALLANDI

Dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 11.26'da 4.4 büyüklüğünde depremden sonra Çanakkale Yenice'de de 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Çanakkale'de saat 21.38'de kaydedilen deprem, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerden de hissedilmişti. Bursa Nilüfer'de ise bir vatandaş, depremden ötürü paniğe kapılarak kendisini ikinci kattan aşağı atması sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.