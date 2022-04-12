Muğla'da 2 katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Haberler

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Muğla'da 2 katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da 2 katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Toparlar Mahallesi Öğretmen Ali Gezgin Caddesi'ndeki binanın zemin katında oturan ve engelli olduğu öğrenilen Fikret Yılmaz'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü. Evin mutfak kısmında baygın bulunan Yılmaz, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumandan etkilenen Yılmaz'a, 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.

Muğla'da 2 katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

AA / Durmuş Genç - Güncel

Fikret Yılmaz, Köyceğiz, Yangın, Muğla, Güncel, Haberler

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