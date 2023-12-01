Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Vatandaşlara Destek Veriyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, engelli vatandaşlara sağlanan imkanların toplumun gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılı olduğunu belirtti. Engelli bireylerin sosyal hayata eşit olarak katılabildiği bir Muğla için çalıştıklarını ifade eden Gürün, engelli annelerine zaman ayırma imkanı sağladıklarını, plajları engelsiz hale getirdiklerini ve farkındalık oluşturan projeler yürüttüklerini söyledi.

Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin o toplumun içinde yaşayan engelli vatandaşlara sağladığı imkanlarla doğru orantılı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tüm vatandaşların sosyal hayata eşit olarak katılabildiği, mutlu, huzurlu ve engelsiz bir Muğla için çalıştıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Bireyin engelli olması, o insanın ömür boyu engellerle yaşamasına, sosyal hayattan uzak kalmasına sebep olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı birey bir engelli adayıdır. Çağdaş ve gelişmiş toplumlar engelli, engelsiz birey ayrımı yapmadan bütün vatandaşları için eşit hizmet ilkesiyle çalışmalarını yürütmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, Türkiye'de ilk olan Kısa Mola hizmetimizle 2016 yılından bu yana engelli evladı olan fedakar annelerimizin kendilerine zaman ayırmasını sağlıyor, özel merkezlerimizde engelli evlatlarımızı ev sahipliği yapıyoruz. Plajlarımızı engelsiz hale getiriyor engelli vatandaşlarımızın plajın en güzel yerinden denize girmelerini sağlıyoruz. Sende Gel Engelsiz Kafe'mizle farkındalık oluşturuyoruz. Engelli nakil ve evde bakım hizmetlerimizle sağlık, engelli erişimine uygun otobüslerimizle ulaşım, engeli izci gibi etkinliklerimizle kültürel olarak engelli hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde zihinlerdeki ön yargıların, engellerin ortadan kalktığı, engelli vatandaşlarımızın toplum içinde daha aktif rol aldığı, sevgiyle engellerin aşıldığı engelsiz günler diliyorum" dedi. - MUĞLA