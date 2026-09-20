Muğla Bodrum'da su tankeri altına sıkışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde su tankerinin altında sıkışan motosiklet sürücüsü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Cevat Şakir Mahallesi'nde kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle 48 BD 047 plakalı su tankerinin altında sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken, her iki araçta da kısmi hasar oluştu.

Kaynak: AA