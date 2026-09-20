Haberler

Muğla Bodrum'da su tankeri altına sıkışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Bodrum'da su tankeri altına sıkışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Bodrum'da kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü, Cevat Şakir Mahallesi'nde su tankerinin altında sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı; kazada yaralanan sürücünün yanı sıra her iki araçta da kısmi hasar oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su tankerinin altında sıkışan motosiklet sürücüsü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Cevat Şakir Mahallesi'nde kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle 48 BD 047 plakalı su tankerinin altında sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken, her iki araçta da kısmi hasar oluştu.

Kaynak: AA
Gattuso'dan itiraf: Icardi'yi ben istemedim

Hayallerine engel olan isim ortaya çıktı: Icardi'yi ben istemedim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın Efeler'de 15 suçtan 10 yıl 1 ay hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Polis şüphelendi, gerçek bambaşka çıktı! Suç makinesi yakayı ele verdi
Tahir Sarıkaya'nın mali trafiği mercek altında! 176 milyon liralık 'izaha muhtaç' hareket

Gazetecilik geliriyle bağdaşmayan milyonluk para trafiği ortaya çıktı
Antalya'da kundaklama anı kamerada! Başına poşet geçiren şüpheli otomobili ateşe verdi, alevler binaya sıçradı

Başına poşet geçirip aracı ateşe verdi! Alevler binaya sıçradı
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Bakanlık harekete geçti
Özgür Özel'den 'Demirtaş-Öcalan' polemiğine yanıt: Benim öyle bir niyetim yok

Özgür Özel'den "Demirtaş-Öcalan" polemiğine yanıt! Niyeti başkaymış
Emine Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği: İklim ve çocuklar için konuşacak

New York’ta yoğun program: Emine Erdoğan önemli toplantılara katılacak
İrfan Can Kahveci'nin 482 günlük hasreti sona erdi

482 gündür bu anı bekliyordu