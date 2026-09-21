Muğla Bodrum'da otomobil yangını elektrik aksamından çıktı, araç büyük hasar gördü

Muğla Bodrum'da otomobil yangını elektrik aksamından çıktı, araç büyük hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İlk belirlemelere göre elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edilen yangında soğutma çalışması yapıldı ve araçta büyük çapta hasar oluştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Torba Mahallesi'nde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
İlk belirlemelere göre yangının aracın elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi.
Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında araçta büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA