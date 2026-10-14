Haberler

Muğla Bodrum'da kuvvetli rüzgarda halatları kopan yelkenli tekne karaya oturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Bodrum'da kuvvetli rüzgarda halatları kopan yelkenli tekne karaya oturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın kıyı ilçelerinde etkili olan olumsuz hava Bodrum'da halatları kopan yelkenli tekneyi Kumbahçe sahilinde karaya oturttu. Marmaris'te sağanak caddelerde su birikintileri oluşturdu; kaya parçaları ulaşımı aksattı, ekiplerin çalışmasıyla ulaşım normale döndü.

Muğla'nın kıyı ilçelerinde etkili olan olumsuz hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar gece boyunca aralıklarla etkisini gösterdi.

Halatları kopan yaklaşık 15 metrelik yelkenli tekne, denizde bir süre sürüklendikten sonra Kumbahçe Mahallesi sahilinde karaya oturdu.

Sabah saatlerinde sahil şeridinde tekneyi görenler durumu yetkililere bildirdi. Rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından tekneyi kurtarma çalışması başlatılacağı öğrenildi.

Marmaris'te de etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşattı.

Marmaris-Datça ve Marmaris- Muğla kara yollarına dağlardan kopan kaya parçaları düştü. Kaya parçaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı, Marmaris Bölge Trafik ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sonrası Marmaris Körfezi'nin kıyı kesimlerinin rengi kahverengiye dönüştü.

Kaynak: AA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı

Görüntü bu sabah TBMM'de kaydedildi

İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı

Okulda duvar çöktü, araştırma hastanesi sular altında kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde çıkışı
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

Verdiği poz başını fena yaktı!
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi

Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular

Arap ülkesinin can damarını vurdular
Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu

Canlı yayında transparan bluz krizi! İzleyici ikna olmayınca...

Amasya'da şap alarmı hayvan pazarlarını kapattırdı! 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Bir ilimiz alarmda! Hayvan pazarı kapatıldı, nedeni ise korkuttu