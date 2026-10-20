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Muğla Bodrum'da alev alan okul servis minibüsünden 3 öğrenci tahliye edildi

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Muğla Bodrum'da alev alan okul servis minibüsünden 3 öğrenci tahliye edildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde okul servisi minibüsünde yangın çıktı. Sürücü, alevleri fark edince aracı emniyet şeridinde durdurup üç öğrenciyi tahliye etti; itfaiye yangını söndürdü, minibüs kullanılamaz hale geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolda ilerlerken alev alan okul servis minibüsü yandı.

Mumcular Mahallesi Güvercinlik Kavşağı'nda ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen okul servisi minibüsünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak minibüsteki üç öğrenciyi tahliye edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürdü.

Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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