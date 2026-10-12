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Muğla Bodrum açıklarında denizde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İstanköy Adası açıklarında sabah saatlerinde etkili olan sağanakta denizde oluşan hortum, teknedekilerce cep telefonuyla görüntülendi. Kısa süren hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde meydana gelen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bodrum ile İstanköy (Kos) Adası açıklarında sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasındaki doğa olayı, bölgede seyir halindeki teknedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortumun yapısı ve su yüzeyinde oluşturduğu hareketlilik yer aldı.

Kısa süreli yaşanan hortumun karaya ulaşmadan etkisini kaybettiği, olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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