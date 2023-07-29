Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Polis ve Jandarmaya Koruyucu Ekipman Desteği Sağladı

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR), polis ve jandarma ekiplerinin olası arı kamyonu kazalarına güvenli müdahale edebilmeleri için 60 koruyucu ekipman desteğinde bulundu. MAYBİR Başkanı Veli Türk ve Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Yılmaz Kaya, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, arı nakilleri sırasında yaşanan olası kazalar ile geçen hafta Köyceğizli dört arıcının hayatını kaybettiği trafik kazası ele alındı. Türk, arı kazalarına güvenli müdahale amacıyla polis ve jandarma teşkilatlarına verilmek üzere birlik tarafından maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlar hazırlandığını söyledi. Türk, '60 koruyucu ekipman polis ve jandarma teşkilatlarımıza teslim edildi. Allah tüm arıcılarımızı kazalardan korusun.' dedi. Vali Tavlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür kazalara ekiplerin güvenli müdahalesi için hazırlanan ekipmanlar için birliğe teşekkür etti.