Muğla Akbelen Ormanında Ağaç Kesimi Protesto Ediliyor

Haber: EMRE SERCAN İKE / Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Muğla Akbelen ormanında ağaç kesimi 6'ncı gününde devam ederken Akbelenliler ve çevreciler kesimlere karşı eylemlerini sürdürüyor. Ağaç kesimine tepki gösteren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Bu zamları kesin o ağaçları keseceğinize. Bu hırsızlığı kesin, bu 5'li çetelere vermiş olduğunuz ihaleleri kesin. Buradaki ağaçları keseceğinize onları kesin dedik. Sabah 00: 06'da burayı talan etmişler. Dün geldiğimizde bu sağdaki ve soldaki ağaçlar zaten duruyordu ama ben de bu alandaydım sabah 00: 06'da hepsini kesmişler. Buranın 15-20 km ötesindeki tıraşlanmış, bir daha orayı bıraksalar bile orman yapamayacağınız alan oluşturulmuş" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy mevkiindeki Akbelen ormanlarında maden sahasının genişletilmesi amacıyla ağaç kesimi, altıncı gününde devam ediyor. Pek çok kentten, İkizköy'e gelen çevreciler, Akbelen Ormanı'larının kıyımını protesto etmeye devam ediyor.

Akbelen'deki ağaç kesimine karşı bölgede olanlarda biri de CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'dı. Tahtasız, bölgede konuştuğu bir çevreciye, aslında Eskişehir-Kütahya'da görevli olduğunu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün buraya geldiğini ve tedbir amaçlı birkaç gün Akbelen'de kalacağını dile getirdi. Tahtasız, şunları ifade etti:

"BU ZAMLARI, HIRSIZLIĞI, 5'Lİ ÇETELERE VERMİŞ OLDUĞUNUZ İHALELERİ KESİN BURADAKİ AĞAÇLARI KESECEĞİNİZE"

"Elimizde yasal bir dayanak olmayınca biz sadece gidiyoruz, gözlemleyip geri çıkmak zorunda kalıyoruz. Az önce orada da söyledim, bu zamları kesin o ağaçları keseceğinize. Bu hırsızlığı kesin, bu 5'li çetelere vermiş olduğunuz ihaleleri kesin. Buradaki ağaçları keseceğinize onları kesin dedik. Biz de şu anda milletvekillerimizle, genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımızla beraber bu talanın durması için uğraşıyoruz. Sabah 00: 06'da burayı talan etmişler. Dün geldiğimizde bu sağdaki ve soldaki ağaçlar zaten duruyordu ama ben de bu alandaydım sabah 00: 06'da hepsini kesmişler. Buranın 15-20 km ötesindeki tıraşlanmış, bir daha orayı bıraksalar bile orman yapamayacağınız alan oluşturulmuş."

Akbelenli çiftçi Süleyman Çulha da 4 yıldır mücadele verdiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"YETKİLİLERE HEMEN DURDURSUNLAR DİYORUZ, MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ SONUNA KADAR"

"Biz Akbelen'de 4 senedir mücadele yapıyoruz, 2 senedir yatılı nöbet tutuyoruz. Ormanlarımız, ağaçlarımız, doğamız, su zaten bitti, devamlı nöbetimize devam ediyoruz. Gelen giden sağ olsun, şimdiye kadar yürüttük ama şu anda mücadele edemedik ekipler daha çok geldi. Yapacağımız bir şey yok jandarmaya engel olamadık, barikatlara engel olamadık. Yolda, burada Akbelen için eylemlerimize devam ediyoruz, tek çam kalıncaya kadar da devam etmeyi düşünüyoruz. Yetkililere hemen durdursunlar diyoruz, Cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyoruz; hemen dursun. Zaten bittik biz, ağaçlarımız bitti, kalan kalandır, kar kardır bir tane de olsa. Tarımımız bitti, ben arıcıyım aşağı yukarı 10-15 seneden beri verim alamıyoruz. Ağaçlarımız marazdan bitti, kanser olayları çoğaldı. Buralar aşağı indikçe bizim su buraya çekiliyor. Mücadelemize devam edeceğiz sonuna kadar, yapacak bir şeyimiz yok."

Bölgede, polis barikatlarının ardında kesimi yapılan ve yere devrilen ağaçlar görülürken, Akbelenliler, çevreciler ve aktivistler de kesilen ağaçların kütüklerinin olduğu kamyonların önünde durarak yuhaladı, alkışla ve ıslıkla protesto etti.

Eylemciler, ellerinde "Kestiğiniz her ağacın tek tek hesabını soracağız", "Kömüre hayır", "Akbelen için adalet" yazılı pankartlar, dövizler tuttu, "Katil Limak Akbelen'den defol", "Her yer Akbelen her yer direniş" sloganları attı.

Öte yandan, fenalaşan ileri yaşlı bir yurttaş da bir süre yerde dinlendikten sonra çevredekilerin yardımı ile alandan uzaklaştırıldı.

Ayrıca orman direnişine destek vermek için bölgeye gelen müzisyenler de Akbelen'e özel kendi besteledikleri şarkıları söyledi.