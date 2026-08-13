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Ula açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 46 yakalandı

Ula açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 46 yakalandı
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Muğla'nın Ula ilçesi açıklarında İtalya rotasında ilerleyen bir yelkenli teknede 46 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Ula ilçesi açıklarında, yelkenli teknede 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, İtalya rotasında ilerleyen yelkenli tekne durduruldu.

Teknede bulunan 46 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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