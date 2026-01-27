Haberler

Karla kaplı yaylada ağaçlar buz tuttu

Karla kaplı yaylada ağaçlar buz tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Susuz Yaylası'nda etkili olan soğuk hava, ağaçların buz tutmasına neden oldu. Karla kaplı yayla, donmuş ağaçlarıyla eşsiz manzaralar sunuyor.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yüksek kesimindeki Susuz Yaylası'nda etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar buz tuttu.

Mudurnu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu. İlçenin yüksek kesiminde yer alan karla kaplı Susuz Yaylası'nda ağaçlar buz tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan yaylada, donan ağaçlar eşsiz manzaralar oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

Adeta Fenerbahçe'ye nazire yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış

Kesik baş cinayetinde kan donduran ifade! Vahşet ütü ile başlamış
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu

Denizde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin kimliği belli oldu