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Mudurnu'da Şehitlere Saygı Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Genç Kızılay gönüllülerince düzenlenen 'Şehitlere Saygı, Teröre Lanet' yürüyüşü, Mudurnu Kaymakamlığı önünde başladı. Katılımcılar, Türk bayraklarıyla Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü ve burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Yürüyüşe Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Genç Kızılay gönüllüleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Genç Kızılay gönüllülerince organize edilen yürüyüş için Mudurnu Kaymakamlığı önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, şehitler için dua etti.

Yürüyüşe, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Genç Kızılay gönüllüleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kızılay Mudurnu Bolu Terör Belediye Politika Güncel Haberler

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