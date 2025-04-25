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Mudurnu'da Hacı Adaylarına Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Mudurnu'da Hacı Adaylarına Bilgilendirme Semineri Düzenlendi
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hacı adaylarına yönelik gerçekleştirilen seminere katılım yoğun oldu. Seminerde hac ibadeti hakkında bilgiler verildi ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Mudurnu Müftülüğünce Ağaçlarbaşı Camisi'nde gerçekleştirilen programa, çok sayıda hacı adayı katıldı.

Seminerde, hac ibadetine dair temel bilgiler aktarıldı. Hac sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar, ibadetin manevi boyutu, sağlık önlemleri ve kutsal mekanlarla ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından yapılan duayla sona erdi.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
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