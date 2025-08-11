Mudanya'daki Bağ Evinde Yangın Çıktı

Mudanya'daki Bağ Evinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Halitpaşa Mahallesi'nde bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Halitpaşa Mahallesi'ndeki bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin bağ evindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
Android depremden 30 saniye önce uyardı, iPhone fena çuvalladı

Telefonların deprem sınavı! Biri önceden uyardı, diğeri sınıfta kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş

81 yaşındaki Nihat Önbaş'a mezar olan binayla ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.