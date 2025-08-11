Mudanya'daki Bağ Evinde Yangın Çıktı
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Halitpaşa Mahallesi'nde bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Halitpaşa Mahallesi'ndeki bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin bağ evindeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel