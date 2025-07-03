Mudanya'da Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı

Mudanya'da Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yerel halkın ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, 2 dönümlük alan zarar gördü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çepni Mahallesi Bekçi Çardağı mevkisinde çıkan yangın, kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangını fark eden bölge halkı, su tankerleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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