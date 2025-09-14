Haberler

Mudanya'da Yangın: Otluk Alan Ormana Sıçradı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan otluk alan yangını, rüzgarın etkisiyle hızla ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam ediyor.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesinin sürüyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mudanya ilçesi, Eğerce ve Söğütpınar mahallerinin arasında bulunan otluk alanda çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevler ormana sıçrarken, bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
