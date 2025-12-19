Vinçle taşınan kepçe, halat kopunca 5 metreden düştü; o anlar kamerada /Haber eklendi

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, vinçle taşınan kepçe, bağlı olduğu halatın kopmasıyla 5 metreden asfalt zemine düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Güzelyalı Burgaz Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. Bir evin yüksek girişli bahçe katına taşınmak için vinçle kaldırılan kepçe, halatların kopmasıyla yaklaşık 5 metre yükseklikten asfalt zemine düşerek ters döndü. Kepçede hasar meydana gelirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.