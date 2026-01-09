Haberler

Bursa'da denize düşen üç tekerlekli motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde üç tekerlekli motosikletin kontrol kaybı sonucu denize düşmesi sonucu M.T. ve R.M. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde üç tekerlekli motosikletin denize düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Altıntaş sahilinde seyreden 16 BSA 440 plakalı üç tekerlekli motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten denize düştü.

Düşmenin etkisiyle motosikletteki M.T. ile R.M. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince kısa sürede sudan çıkarılarak Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

