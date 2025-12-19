Mudanya'da öğrenciler, veliler ve öğretmenler sağlıklı yaşam için yürüdü

Mudanya İlçe Milİi Eğitim Müdürlüğünün Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi kapsamında düzenlenen yürüyüş etkinliğinde öğrenciler, veliler ve eğitimciler sağlıklı yaşam için yürüdü.

Mütareke Meydanı'ndan başlayıp BUDO İskelesi'ne kadar süren yürüyüşe, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ile Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Şerap Keser, sınıf öğretmeni Tuğrul Çifçi, Mütareke İlkokulu öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik boyunca aileler ve çocuklar birlikte hareket ederek sağlıklı yaşam bilincini pekiştirirken, okul-aile bağlarını güçlendiren keyifli bir ortam oluşturdu.