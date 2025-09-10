Haberler

Mudanya'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Mudanya'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kumyaka Mahallesi'ndeki bir sitenin yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kumyaka Mahallesi'ndeki bir sitenin yakınlarında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni araştılıyor.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol

Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri bir kez daha değişti

ATM'lerde yeni dönem! Limitler bir kez daha değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.