Mudanya'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kumyaka Mahallesi'ndeki bir sitenin yakınlarında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni araştılıyor.