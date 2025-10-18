Haberler

Mudanya'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kanalizasyon hattını açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte iki kardeşin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından toprak altında kalan Mehmet Vefa Uysal ve İbrahim Uysal'ın cenazeleri hastaneye götürüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kanalizasyon hattını kepçeyle açtıkları sırada meydana gelen göçükte kalan iki kardeş yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Ülkü Mahallesi'nde Mehmet Vefa Uysal (50) ve İbrahim Uysal (35) evlerinin önünde kanalizasyon hattını kepçeyle açtıkları sırada toprak kayması meydana geldi.

Göçük nedeniyle iki kardeş toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

İki kardeşin cesetleri, Mudanya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz, olaya hızla müdahale etmiş olup, yaşanan toprak kaymasının, hane sakinlerinin kepçe yardımı ile gerçekleştirdiği çalışmadan kaynaklandığı ve yaşanan çökme nedeniyle iki vatandaşımızın toprak altında kaldığı tespit edilmiştir. AFAD ile güç birliği içerisinde yürütülen kurtarma çalışmaları sonucunda, kardeş oldukları tespit edilen vatandaşlarımıza ulaşılmış ancak her iki vatandaşımız da ne yazık ki hayatını kaybetmiş ve Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bölge halkımıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
