Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Siteler Mahallesi Orhangazi Caddesi ile Yemen Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Orhangazi Caddesi üzerinde seyreden E.S.V. (19) idaresindeki 11 SF 414 plakalı otomobil, Yemen Caddesi'nden gelen Ş.P. (22) yönetimindeki 19 BF 405 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç savrulurken, sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada her iki araçta da hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Orhangazi Caddesi üzerinde seyreden E.S.V. idaresindeki 11 SF 414 plakalı otomobil ile Yemen Caddesi'nden gelen Ş.P. yönetimindeki 19 BF 405 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.