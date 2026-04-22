İstinat duvarı çöktü; 7 katlı binanın 2 katı tahliye edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yağmurun etkisiyle 8 metre yüksekliğindeki bir istinat duvarı çöktü. Çökmenin olduğu bölgede iki otomobil hasar gördü ve risk altındaki daireler tahliye edildi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde istinat duvarı, 7 katlı bloğun bulunduğu site bahçesine çöktü. Zarar gören 2 kattaki daireler tahliye edilirken, beton duvarın altında kalan 2 otomobil de hasar gördü.

Halitpaşa Mahallesi Tahtalı Park Evleri D Blok'ta, saat 13.00 sıralarında, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı, yağmurun etkisiyle sitenin bahçesine çöktü. Park halindeki 2 otomobil hasar gördü. İhbarla adrese itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çöken duvar, sitedeki bloğun 2 katını kaplarken, güvenlik şeridi çekilip, bölgede önlem alındı. Risk altındaki 2 kattaki daireler de tedbir amacıyla tahliye edildi. Toprak ve taş parçalarının düşmeye devam ettiği duvarda çökme riskinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
