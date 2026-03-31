Bursa'da sitenin istinat duvarı çöktü; otomobil kullanılamaz hale geldi

BURSA'nın Mudanya ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi Yumurta Tepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan yağışın ardından bir siteye ait yaklaşık 7 metre yükseklikteki istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan park halindeki otomobil ağır hasar gördü. Park halindeki otomobilde kimsenin olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler çökmenin yaşandığı alanda giriş ve çıkışları kapattı.

