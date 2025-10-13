Mudanya'da Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde " Filistin'in özgürlüğü için gökyüzüne ses veriyoruz" yürüyüşü düzenlendi.

Burgaz Gençlik ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde BUDO İskelesi önünde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Mütareke Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Filistin için dua edildi, çok sayıda balon gökyüzüne bırakıldı.

Burgaz Gençlik ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Karacabey, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkının yanında olduklarını göstermek amacıyla yürüyüş düzenlediklerini belirtti.

Karacabey, "Adalet, özgürlük ve insanlık için attığımız her adım, Gazze'deki kardeşlerimize umut olsun. Sesimizi yükselttik, dualarımızı gökyüzüne gönderdik. Çünkü biz inanıyoruz ki zulme sessiz kalmak, zulmü onaylamaktır." dedi.

Etkinliğe, bazı siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaş katıldı.