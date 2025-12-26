Haberler

Bursa'da bir evde yangın çıktı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, elektrik aksamından kaynaklanan bir yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, akvaryumun bulunduğu mutfak bölümünde çıktı ve ekipler tarafından söndürüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mütareke Mahallesi Şükrü Çavuş 15. Sokak'ta bulunan üç katlı bir evin mutfak bölümünde yer alan akvaryumun elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ekipleri sevk edildi.

Binaya ulaşan itfaiye ekipleri, ikamet sahiplerinin dışarıda olması nedeniyle çelik kapıyı kırarak içeri girdi.

?Dumanla kaplı mutfak bölümüne ulaşan ekipler, yangının çıkış noktası olan akvaryum düzeneğine müdahale etti.

Akvaryum içindeki balıklar ekipler tarafından ikamet dışındaki uygun bir alana taşındı.

? İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
