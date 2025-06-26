Mudanya'da Eğitim Yatırımları Hızla Devam Ediyor

Mudanya'da Eğitim Yatırımları Hızla Devam Ediyor
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AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, eğitim yatırımlarına ilişkin bilgi vererek, Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu'nun yeniden inşası ve yeni okul projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, ilçedeki okul yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Bayrak, Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu'nun yeniden inşası için proje hazırlandığını ve yatırım planına alınma sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Bayrak, "Öğrencilerimizin güvenliği önceliğimizdir. Risk tespiti yapılan bu okulun yerine modern, güvenli ve donanımlı bir bina kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Mudanya'da okul sayısında da önemli bir artış yaşandığı belirten Bayrak, 2002 yılında merkezde yalnızca 9 okul bulunduğunu, bu sayının bugün 25'e ulaştığını ifade etti.

Bayrak, eğitim yatırımları kapsamında Halitpaşa Mahallesi'nde 8 derslikli bir anaokulunun inşaatına başlandığı, Trilye'de ise hayırsever katkısıyla 12 derslikli yeni bir okul binasının yapımının sürdüğü bilgisini verdi.

Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Bayrak, "Mudanya'da eğitime öncelik veriyor, gençlerimize daha iyi şartlarda öğrenim imkanı sunmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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