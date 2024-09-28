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Mudanya’da Deniz Otobüsünde Cansız Beden Bulundu

Mudanya’da Deniz Otobüsünde Cansız Beden Bulundu
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde, İstanbul Deniz Otobüsleri’ne ait bir deniz otobüsünün tuvaletinde 30-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu düşünülen ceset bulundu. Yanında uyuşturucu aparatı bulunan ceset, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait deniz otobüsünün tuvaletinde, 30-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cansız beden bulundu. Yanında, uyuşturucu kullanım aparatı bulunan ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi Bursa Feribot İskelesi'nde meydana geldi. Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait deniz otobüsü, iskeleye yanaştı. Feribottaki yolcuların inmesinin ardından, ekipler tarafından yapılan son kontrollerde, tuvalet kısmında bir kişinin hareketsiz yattığı fark edildi. İhbar üzerine iskeleye polis ve sahil güvenlik komutanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan muayenede, üzerinden kimlik çıkmayan 30-40 yaşlarındaki kişinin öldüğü belirlendi ve yanında da uyuşturucu kullanım aparatı bulundu. Ceset, kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/MUDANYA(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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