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Mudanya'da caddede su samuru görüntülendi

Mudanya'da caddede su samuru görüntülendi

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde yolda hızla giden bir su samuru, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yolda hızla giden bir su samuru, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçenin Halitpaşa ve Şükrüçavuş mahallelerinde gece geç saatlerde su samuru görüldü.

Mudanya ilçe merkezinde sahile yakın bölümdeki İpar Caddesi'nde araçların yanında yolun kenarında giden su samuru, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Araçtan çekilen videoda, kaldırımın dibinde yolda hızla ilerleyen su samuru, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Barış Yılmaz - Güncel

Hisarcık Mudanya Bursa Güncel Haberler

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