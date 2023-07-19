Mudanya'da buğday hasadı başladı

BURSA Mudanya Belediyesi'nin "Topraktan Halka, Tarladan Sofraya" projesi çerçevesinde Balabancık Mahallesi'nde 85 dönümlük arazide ekimi yapılan buğdayların hasat töreni gerçekleştirildi.

Mudanya Belediyesi Balabancık Mahallesi'nde belediyeye ait 85 dönümlük arazide ekimini yaptığı buğdayların hasadını törenle gerçekleştirdi. Düzenlenen törene CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Hasan Öztürk, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın, belediye meclis üyeleri, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı'nın yanı sıra muhtarlar, birim müdürleri ve Mudanyalılar katıldı. Belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak, zeytinyağı haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına taşıyan Mudanya Belediyesi, kırsal alanlarda belediye arazilerini üretime açarak, toplamda 308 bin metrekarelik alanda dönüşümlü olarak ayçiçeği ve buğday üretimi yapıyor. Elde edilen ürünler ayçiçekyağı ve buğday unu olarak Zeytin Dalı Birimine kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaşıyor.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz yaptığı konuşmada, "Ülkemizin üretimle kalkınacağını biliyor, yerel yönetimler olarak bu alanda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz" dedi. Daha önce ayçiçek yağlarını Mudanyalıların sofralarına ulaştırdıklarını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, "Şimdi de temel gıda maddelerimizden buğday ununu sofralara ücretsiz olarak taşıyacağız. Hem ihtiyaç sahibi ailelerimizin hem de üreten çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Hasadı yapılan buğdaydan sadece un elde edilmeyeceğini vurgulayan Türkyılmaz, "Hasattan çıkan samanı ilçemizdeki süt üreticisine vereceğiz. Onlardan da süt alıp yine ücretsiz olarak dağıtacağız. Topraktan Halka, Tarladan Sofraya projemiz bu yüzden bu kadar önemlidir" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Mudanya Belediyesi'nin tarımsal alanda gerçekleştirdiği bu çalışmaların diğer belediyelere de örnek olmasını dileyerek, "Sosyal belediyecilik konusunda gerçekleştirdiği projelerden dolayı Mudanya Belediyesi ve Başkanımız Hayri Türkyılmaz'ı kutluyorum" dedi.