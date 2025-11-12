Mudanya'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzelyalı Yalı Mahallesi 51. Sokak'taki apartmanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mutfakta başlayan yangını, kontrol altına alıp söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.