Bursa'da 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 5 yaşındaki M.B.G, denizde boğularak hayatını kaybetti. Oğlu ile denize atlayan S.G. kendi imkanlarıyla yüzerek çıkmayı başardı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen S.G.'nin oğlunun cesedi hastane morguna kaldırıldı.
İlçeye bağlı Güzelyalı Yalı Mahallesi Burgaz Caddesi'nde, oğlu M.B.G (5) ile denize atlayan S.G. (30) bir süre sonra sudan kendi imkanıyla çıktı.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen S.G'nin oğlu boğuldu.
Denizden çıkarılan çocuğun cesedi, hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel