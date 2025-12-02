Haberler

Mudanya'da 1.2 Milyon TL Değerindeki Tiny House'un Hırsızı Yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 1 milyon 200 bin TL değerindeki Tiny House'u çalan K.E. güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Hırsızlık olayının ardından jandarma ekipleri çalışma başlatarak şüpheliyi yakaladı ve çalıntı eşyayı sahibine teslim etti.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 1 milyon 200 bin TL değerindeki 'Tiny House'u çalan K.E., 8 mahalledeki güvenlik kameraları izlenerek yakalandı.

Eğerce Mahallesi'nde değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu değerlendirilen tek katlı taşınabilir ev 'Tiny House'un içindeki malzemelerle birlikte çalınmasının ardından Tirilye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. 8 mahalledeki güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek şüphelinin K.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. 'Tiny House' da içindeki eşyalarla birlikte sahibi M.E.'ye teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
