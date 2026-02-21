Haberler

Bursa'da Mudanya-Altıntaş sahil yolu toprak kayması nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapalı olan Mudanya-Altıntaş sahil yolu, temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı, ancak kısa süre içinde yeniden toprak kayması yaşanarak yol tekrar kapatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ulaşıma açılan Mudanya- Altıntaş sahil yolu, toprak kayması nedeniyle yeniden trafiğe kapandı.

İlçedeki Beyaz Kayalar mevkisinde dün yamaçtan koparak Mudanya-Altıntaş sahil yolunu kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler iş makineleriyle çalışma yaptı.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşındı.

Toprak ve taşlardan temizlenen kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin bölgeden çekilmesinden kısa süre sonra aynı bölgede yeniden toprak kayması yaşandı.

Trafik ekipleri, yolu yeniden ulaşıma kapattı.

Toprağın kaldırılması için ekiplerin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
